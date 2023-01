Rückläufige Entwicklung Deutliches Absinken von Corona-Fallzahlen zeichnet sich ab

Die Variante XBB.1.5 ist in den USA stark verbreitet. Sie stellt nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC für die meisten Menschen in Europa kein größeres Risiko dar, wie es vorige Woche in einer Bewertung hieß. Ein mäßiges bis hohes Risiko bestehe dagegen je nach Immunität gegen das Coronavirus für gefährdete Personen wie Ältere, Nicht-Geimpfte und Immungeschwächte.