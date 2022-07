Neue Studie : Bis Jahresende 2021 infizierte sich jeder zehnte Erwachsene mit Corona

Berlin Rund jeder zehnte Erwachsene in Deutschland hat sich seit Pandemiebeginn und bis Jahresende 2021 mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine neue Studie des Robert-Koch-Instituts und einem Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Neue Erkenntnisse und wie sie zustande kamen.

Bis zum Jahreswechsel 2021/22 hat sich laut einer Studie geschätzt rund jeder zehnte Erwachsene in Deutschland mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. „Diese relativ niedrige Infektionsquote nach einer etwa zweijährigen Pandemiedauer ist als Erfolg der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu werten“, heißt es in einem Überblick zur Studie „Corona-Monitoring bundesweit - Welle 2“. Sie wurde vom Robert Koch-Institut (RKI) und dem Sozio-oekonomischen Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen laut den Autoren dafür, weiterhin einen Fokus auf die Verbesserung des Impfschutzes zu legen, insbesondere in Hinblick auf die Auffrischimpfungen.