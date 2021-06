Von „sehr hoch“ auf „hoch“ : RKI stuft Deutschland bei Corona-Risikobewertung herab

Berlin Das Robert-Koch-Institut senkt die Corona-Risikoeinstufung für Deutschland ab sofort um eine Stufe von „sehr hoch“ auf „hoch“. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnte zugleichvor einer vorschnellen kompletten Entwarnung.

Rund sechs Monate nach der offiziellen Feststellung eines sehr hohen Corona-Risikos in Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) die Gefahrenlage herabgestuft. Sie werde von „sehr hoch“ auf „hoch“ gesetzt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Am 11. Dezember war sie nach oben gestuft worden.