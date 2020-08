Untersuchung in Kupferzell : RKI-Studie ergibt hohe Dunkelziffer bei Corona-Infektionen

Ergebnisse einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) sind während einer Pressekonferenz auf eine Leinwand projiziert, während Claudia Santos-Hövener vom Robert Koch-Institut spricht. Foto: dpa/Marijan Murat

Kupferzell Eine Untersuchung von gut 2200 Menschen in Kupferzell in Baden-Württemberg hat bei knapp acht Prozent Antikörper ergeben. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz mit.

Bei einer Antikörperstudie zum Corona-Hotspot im baden-württembergischen Kupferzell hat das Robert Koch-Institut (RKI) eine hohe Dunkelziffer von nicht über Tests erfassten Infektionen ermittelt. Danach gab es in der 6000-Einwohner-Gemeinde im Hohenlohekreis fast vier Mal (3,9) so viele Infizierte wie bisher bekannt waren, erklärten Forscher des RKI am Freitag in Kupferzell. Bei 7,7 Prozent der 2203 getesteten Erwachsenen seien Antikörper gegen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Selbst ein solcher im Bundesvergleich relativ hoher Wert reiche aber nicht aus, um eine befürchtete „zweite Welle“ zu verhindern, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade.

Bei mehr als einem Viertel (28,2 Prozent) der Testpersonen in Kupferzell mit einem vorherigen positiven Corona-Befund seien keine Antikörper gefunden worden, erklärte die Studienleiterin Claudia Santos-Hövener. Das bedeute jedoch nicht, dass keine Immunität gegen das Virus bestehe. Etwa jeder sechste positiv Getestete (16,8 Prozent) hatte keine typischen Krankheitssymptome.

In Kupferzell war es in den Wochen nach einem Kirchenkonzert am 1. März zu mehr als 100 bekannten Infektionsfällen gekommen, drei Betroffene waren gestorben. In seiner Studie „Corona Monitoring lokal“ untersucht das RKI neben Kupferzell auch das Infektionsgeschehen an drei weiteren Hotspots. Insgesamt sollen die Daten von 8000 Menschen erhoben werden.

(juw/Reuters)