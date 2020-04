Trotz Verlangsamung bei Infektionszahlen : RKI sieht noch keine Eindämmung der Corona-Pandemie

Lothar Wieler, Präsident Robert Koch-Institut (RKI) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Michael Sohn

Berlin Das Robert-Koch-Institut hält die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland noch nicht für gestoppt. Getroffene Verhaltensregeln müssten weiterhin eingehalten werden.

„Wir können noch nicht von einer Eindämmung sprechen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. „Wir sehen eine Verlangsamung.“ Trotz „einiger positiver Tendenzen“ bei der Entwicklung der Infektionszahlen gelte es, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin unvermindert einzuhalten. In den Krankenhäusern seien aktuell ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte vorhanden, um die Krise zu beherrschen: "Bei der derzeitigen Dynamik werden keine Engpässe prognostiziert."