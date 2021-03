Coronavirus : Robert Koch-Institut registriert 11.912 Neuinfektionen

Im Helmholtz-Zentrum bereitet eine Laborantin PCR-Tests für Coronaviren in Abwasserproben vor. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Berlin Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche leicht angestiegen. Das RKI meldet bundesweit außerdem 359 neue Todesfälle.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 64,7 - und damit etwas höher als am Vortag (64,0). Vor vier Wochen hatte die Inzidenz noch bei 80,7 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.