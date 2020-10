Corona in Deutschland : RKI meldet 4325 Neuinfektionen

Berlin Das Robert Koch-Institut hat am Montag 4325 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 12.

Der Wert ist vergleichsweise niedrig, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Gemessen an den 2467 gemeldeten Infektionen vom Montag vergangener Woche ist der aktuelle Wert aber deutlich erhöht. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht.