Corona-Zahlen : Über 13.000 neue Fälle am Montag

Auch am Wochenende verzeichnet das RKI neue Fallzahlen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Weiterhin sind die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland hoch. Am Montagfrüh meldet das RKI 13.363 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Deutschland sind mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, wurden 13.363 neue Ansteckungsfälle erfasst. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter diese Daten übermitteln, liegen die neuen Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als die an anderen Wochentagen von dem Institut mitgeteilten Werte. Am vergangenen Montag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 12.097 gelegen.

Am Sonntag hatte das RKI 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages bekanntgegeben, am Samstag hatte das Institut hingegen einen neuen Rekordwert von 23.399 Fällen errechnet.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 671.868 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.352 - dies waren 63 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 429.600.

(june/hebu/AFP/dpa)