Pandemie in Deutschland : RKI registriert 1769 Corona-Neuinfektionen

Berlin Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut 1769 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle stieg laut RKI auf 9409 - 13 mehr als am Vortag.

Am Samstag war mit 2297 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. „Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, schrieb das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstag.