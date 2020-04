Trotz erhöhter Ansteckungsrate : RKI - Deutschland kommt Kontrolle der Epidemie näher

Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht Deutschland auf dem Weg zur Kontrolle der Corona-Epidemie. RKI-Chef Lothar Wieler mahnt dennoch weiterhin zur Einhaltung der Maßnahmen. Er fordert außerdem, die Gesundheitsämter zu stärken.

Die gesunkenen Zahlen der Neuinfektionen seien das Ergebnis der Einschränkungen der vergangenen Wochen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. „Wir wollen diesen Erfolg verteidigen“, betonte er. „Das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an die Regeln halten.“ Die Gesundheitsämter könnten ganz grob etwa 1000 tägliche Fälle kontrollieren und Infektionsketten nachverfolgen. Allerdings sei die Leistungsfähigkeit der Ämter regional sehr unterschiedlich. Daher forderte Wieler: „Wir müssen die Gesundheitsämter massiv stärken.“