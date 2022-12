Wochenbericht des RKI Corona-Inzidenz stagniert - andere Atemwegserkrankungen legen zu

So weit geht das RKI in seinem Bericht zur vergangenen Woche nicht. Aber es schreibt: „Aktuell zeichnet sich eine Plateaubildung ab.“ Am Freitagmorgen gab das RKI die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 205,0 an. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 201,9 gelegen (Vorwoche: 190,8; Vormonat: 279,1).