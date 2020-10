RKI-Chef Wieler : „Bekommen positive Rückmeldungen und Drohungen“

Berlin Er ist wohl eines der bekanntesten Gesichter des Jahres 2020: RKI-Präsident Lothar Wieler hat in zig Pressekonferenzen den Stand der Dinge bei der Corona-Pandemie dargestellt. Nun hat er ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert.

Das Robert Koch-Institut (RKI) erhält für seine Arbeit neben viele positiven Reaktionen auch Hassmails. "Die meisten Rückmeldungen sind positiv. Wir erhalten Dankschreiben, Briefe von Enkeln und ihren Großeltern, kleine Geschenke... das freut und ermutigt uns", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin. "Aber leider gehört die lautstarke Minderheit ebenso zum Alltag, von schweren Beleidigungen bis zu Bedrohungen." Für die Mitarbeiterinnen der Pressestelle sei das psychisch eine große Herausforderung. "Sie müssen am Telefon, in Emails oder den Sozialen Medien damit umgehen. Ich habe große Achtung vor ihnen", sagte Wieler.