RKI-Chef Wieler : „In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“

Genf Der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist besorgt. Wieler hält es aber für möglich, bis zum Herbst 80 Prozent der Deutschen zu immunisieren - wahrscheinlich brauche die Impfung aber später eine Auffrischung.

Ein Jahr nach der Erklärung einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Deutschland nach Überzeugung des Robert-Koch-Instituts die dritte Corona-Welle begonnen. „Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. „Ich bin sehr besorgt.“ Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig.