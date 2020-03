Robert-Koch-Institut : Aufenthalt in Corona-Risikogebiet nicht mehr Test-Kriterium

Berlin Das Robert-Koch-Institut hat neue Regularien für Corona-Tests bekannt gegeben. Demnach soll die bisherige Einstufung der Risikogebiete entfallen, weiterhin sollen aber nur Menschen mit Symptomen getestet werden. Es gebe schlicht zu wenige Tests.

Für Coronavirus-Tests hat das Robert Koch-Institut (RKI) angesichts der Pandemie seine Linie angepasst. Das bisherige Kriterium, dass ein Patient in einem Gebiet mit Covid-19-Fällen gewesen sein muss, entfalle, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. Angesichts der immer weiteren Ausbreitung des Erregers mache es „irgendwann keinen Sinn mehr, nach einzelnen Gebieten zu unterscheiden“. Das Institut prüfe auch, wie es in Zukunft mit der Frage der Einstufung anderer Länder oder Regionen als Risikogebiet umgehe.