Pandemie in Deutschland : 1821 Corona-Neuinfektionen registriert

Berlin Innerhalb eines Tages haben sich in Deutschland 1821 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das Robert Koch-Institut. Die Zahl der Toten liegt demnach bei 9396.

Am Samstag war mit 2297 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. „Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, schrieb das RKI in seinem Lagebericht vom Montag.