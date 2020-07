Demo gegen Fleischindustrie : Greenpeace landet mit Gleitschirmen auf Tönnies-Dach

Rheda-Wiedenbrück Am Donnerstagmorgen sind Greenpeace-Aktivisten mit Gleitschirmen auf dem Dach des Tönnies-Werks in Rheda-Wiedenbrück gelandet. Mit der Aktion demonstrieren die Umweltschützer gegen die Fleischindustrie.

Die Umweltorganisation Greenpeace hat am Donnerstag beim Schlachtkonzern Tönnies gegen die Arbeit der Fleischindustrie demonstriert. Am Morgen landeten nach Beobachtungen eines dpa-Reporters Aktivisten mit motorisierten Gleitschirmen auf dem Dach einer Halle des Werks.

Neben dem sich drehenden Firmenlogo von Tönnies an der Firmenzentrale in Rheda-Wiedenbrück entrollten sie ein Banner mit dem Schriftzug „Schluss mit dem Schweinesystem“. Tönnies hatte am Donnerstagmorgen nach rund vierwöchiger Corona-Zwangspause an seinem Stammsitz wieder den Schlachtbetrieb aufnehmen dürfen.