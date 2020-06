Nach Ausbruch in Schlachtbetrieb : Corona-Untersuchungen bei Tönnies werden fortgesetzt

Rheda-Wiedenbrück Die groß angelegten Reihentests im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gehen auch am Wochenende weiter. Bis Freitag wurden dort bereits über 800 Infizierte ermittelt.

Die Corona-Reihenuntersuchungen auf dem Gelände der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind am Samstag fortgesetzt worden. Mehrere Kleinbusse mit ausländischen Kennzeichen brachten am Vormittag zumeist Männer zum Werk. Nicht alle trugen dabei Schutzmasken, berichtete eine dpa-Reporterin. Auch Fahrzeuge der Uniklinik Bonn und der Bezirksregierung Detmold kamen zum Schlachtereibetrieb. Mitarbeitende trugen Masken und Kühlboxen auf das Gelände. Auch Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort.

Der Kreis Gütersloh hatte die Anzahl der bei der Firma Tönnies bereits vorgenommenen Tests am Freitag mit 3500 angegeben. Allein an diesem Tag wurden demnach 1450 Mitarbeiter getestet. Bis Freitag wurden 803 Infizierte registriert. 463 Testergebnisse waren negativ. Die restlichen Befunde standen noch aus. Aktuelle Zahlen will der Kreis am Samstag veröffentlichen. Seit Freitag helfen 25 Bundeswehr-Soldaten auf dem Tönnies-Gelände bei der Probenentnahme.