Rezo kritisiert NRW-Landesregierung : „Das fuckt viele ziemlich ab“

Youtuber Rezo (Archivbild). Foto: dpa/-

Düsseldorf In einem 20-minütigen Video greift der Youtuber Rezo die NRW-Landesregierung an. Die Entscheidung, die Schulen zu öffnen und Abiturprüfungen durchzuführen, sei „nicht so geil“. Die Gefahr, dass sich das Coronavirus dadurch weiter verbreite, sei zu groß.

Der Youtuber Rezo hat in einem am Mittwoch veröffentlichten 20-minütigen Video die Entscheidung vieler Bundesländer kritisiert, die Schulen wieder zu öffnen und Abiturprüfungen durchzuführen. Im Fokus des Videos steht die NRW-Landesregierung. Die Argumentation von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sei nicht nachvollziehbar.

Rezo habe Hunderte Nachrichten zum Thema Schulboykott bekommen, und zahlreiche Presseanfragen. Deswegen habe er das Video produziert. „Was es für Kritik an den Abiprüfungen gibt? Eine fucking Menge“, sagt er.

Die Corona-Pandemie erfordere das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, die in den öffentlichen Schulgebäuden nicht einzuhalten seien. So sei die sanitäre Ausstattung vieler Schulen mangelhaft. „Wenn 30 Schüler jeweils 30 Sekunden die Hände waschen, dann sind schon 15 Minuten vom Unterricht vergangen“, sagt Rezo. Wie Viertklässler die Abstandsregeln in den Pausen einhalten sollten, sei nicht „final geklärt“, sagt Rezo, und lacht.

Die Entscheidung der Kultusministerkonferenz (KMK), also dem Zusammenschluss der Schulminister aller Bundesländer, das Abitur nur mit Prüfung zu vergeben, sei „auf Basis von nichts“ getroffen worden. „Das fuckt viele ziemlich ab“, sagt der Youtuber.

Zudem habe er am Wochenende mit Laschet telefoniert. Der habe ihm erklärt, dass ein Durchschnittsabi - also ein Abitur, das auf den bisherigen Leistungen basiert und ohne Prüfung am Ende auskommt - für ihn nicht infrage gekommen sei, weil Universitäten in anderen Bundesländern das möglicherweise nicht anerkennen würden. Rezo habe daraufhin mit dem Rechtsanwalt Felix Winkler telefoniert, der ihm bescheinigt habe, dass dies nicht stimme. Die Bundesländer hätten sich 1964 im Hamburger Abkommen verpflichtet, das Abitur aus allen Ländern anzuerkennen.

Aus seiner Sicht gebe es nur zwei Argumente, die für die Schulöffnung sprechen würden: die Heinsberg-Studie und die mangelnde Vergleichbarkeit des Abiturs ohne die Prüfungen. Beide Argumente hätten laut Rezo aber keine argumentative Kraft. Die Maßnahmen jetzt zu lockern, sei wie nach erfolgreicher Verhütung mal das Kondom beim Sex wegzulassen.