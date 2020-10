Weitere Reisewarnungen : Bundesregierung stuft Limburg, Rumänien und Tunesien als Risikogebiete ein

Berlin Jede Woche kommen neue Corona-Risikogebiete im Ausland hinzu. Diesmal sind insgesamt elf Länder betroffen - auch die niederländische Region Limburg. Das Auswärtige Amt hat für die Gebiete Reisewarnungen ausgesprochen.

Die Bundesregierung hat ganz Rumänien, Tunesien, Georgien und Jordanien sowie einzelne Regionen in sieben EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt. Das Robert Koch-Institut aktualisierte seine Risikoliste am Mittwochabend entsprechend. Darauf sind jetzt auch alle fünf niederländischen Provinzen zu finden, die an Deutschland grenzen. Als letzte kam am Mittwoch Limburg hinzu, Zeeland an der Nordseeküste ist die einzige der zwölf niederländischen Provinzen, die noch kein Risikogebiet ist. Das bedeutet, dass auch Venlo, Roermond und Maastricht jetzt in einem Risikogebiet liegen. Kostenpflichtiger Inhalt Zwischen NRW und den Niederlanden gelten jedoch Sonderregeln beim sogenannten kleinen Grenzverkehr.