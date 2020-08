Bund verlängert Reisewarnungen : Was passiert jetzt mit meinem gebuchten Urlaub?

Was passiert jetzt mit meinem gebuchten Urlaub?

Badegäste schwimmen in Bormes-Les-Mimosas in Frankreich im Mittelmeer. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin/Düsseldorf Die Bundesregierung hat für mehr als 160 Länder die Reisewarnung bis Mitte September verlängert. Was bedeutet das für Urlauber? Und was müssen Rückkehrer nun beachten? Drei Szenarien im Überblick.

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Und Reisen wird außerhalb Europas mindestens noch bis in den Herbst schwierig bleiben. Die Bundesregierung hat die bestehende Reisewarnung für mehr als 160 Länder um zwei Wochen bis zum 14. September verlängert. Was bedeutet das für Reisende und Rückkehrer? Drei Szenarien im Überblick: