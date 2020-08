Deutsche im Risikogebiet Mallorca : „Wir sind nicht sonderlich überrascht“

Sabine (r), Alex und Renate aus Hildesheim stehen im Partner-Look auf Mallorca. Die drei sind erst am Morgen des 15.08.2020 auf der Urlauberinsel angekommen. Sie hatten am Abend des Vortages noch in Deutschland von der Reisewarnung gehört, seien bewusst aber dennoch geflogen. Sie hätten ohnehin einen ruhigen Urlaub ohne Party geplant. Foto: dpa/Alexandra Wilms

Palma de Mallorca Seit Freitag ist Mallorca als Risikogebiet eingestuft. Für viele deutsche Urlauber war das ein Schock, für viele schon auf der Insel weilende Touristen kommt es nicht überraschend. Aber in Panik verfallen sie nun nicht.

Oliver und seine Freundin Sabrina aus Osnabrück sind unterwegs zum Wasser. „Wir sind extra so früh hier, damit der Strand noch ein bisschen leerer ist“, sagte der 27-Jährige. „Wir genießen jetzt noch unseren Urlaub, ändern können wir ja eh nichts mehr“, sagt die 22-jährige Sabrina. Aber ärgerlich sei das schon alles. „Mal schauen, wie das jetzt mit der Rückreise läuft. Wir werden wohl den Test am Flughafen in Anspruch nehmen, und dann halt schauen, was der Arbeitgeber sagt“, meint Oliver. Für den Rest des Urlaubs wollen die beiden jetzt so viel Zeit wie möglich im Hotel verbringen und Menschenmassen möglichst meiden. „Im Hotel ist das Sicherheits- und Hygienekonzept sehr gut, am Strand hält sich nicht jeder an den Abstand“, berichtet Oliver.