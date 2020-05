Keine Gefahr für Gesundheitssystem : Bundestags-Experten zweifeln Rechtsgrundlage für Reisesperren an

Bundestags-Experten zweifeln Rechtsgrundlage für Reisesperren an

Polizisten stehen an einer Bundesstraße. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Rechtsexperten des Bundestags zweifeln an der Rechtsgrundlage für die in der Corona-Krise verhängten Ausreisebeschränkungen. Es gebe rechtliche Bedenken. Von einer Ausreise würde unmittelbar gar keine Gefahr für das deutsche Gesundheitssystem bestehen.

Es gebe „rechtliche und tatsächliche Bedenken“, dass sich das Verbot für Auslandsreisen ohne triftigen Grund so begründen lasse, wie es das Bundesinnenministerium getan habe, schreibt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, machte das Papier am Dienstag öffentlich. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet. In der Corona-Krise gelten seit Mitte März Reisebeschränkungen, mit Ausnahmen unter anderem für Berufspendler.