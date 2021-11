Reiserückkehrer aus Südafrika : Erster Omikron-Verdachtsfall in Deutschland

Erster Omikron-Verdachtsfall in Deutschland

Corona-Proben in einem Labor. (Archiv) Foto: dpa/Andreas Arnold

Wiesbaden Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Angaben des hessischen Sozialministers Kai Klose „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ in Deutschland angekommen. Die Person befinde sich in häuslicher Isolation.

Das teilte der Grünen-Politiker am Samstagmorgen auf Twitter mit. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden. „Es besteht also ein hochgradiger Verdacht, die Person wurde häuslich isoliert. Die vollständige Sequenzierung steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus“, twitterte der in Hessen auch für Gesundheit zuständige Minister.