Was Wissenschaftler bislang wissen : Wie lange ist man mit Covid-19 ansteckend?

Der Corona-Test zeigt ein positives Ergebnis (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Wer sich mit Corona infiziert, muss sich nur noch für fünf Tage isolieren, so sieht es die aktuelle Quarantäneverordnung vor. Doch an Omikron erkrankte Menschen können einer aktuellen Studie nach andere deutlich länger anstecken.

Mit der Zeit, dem Wechsel der Varianten und neuen Erkenntnissen zu Ansteckung, Verbreitung und Schutzmöglichkeiten hat sich die Quarantäne-Verordnung viele Male geändert und die Dauer der angeordneten Isolation verkürzt. Zu Beginn der Pandemie galt: 14 Tage Isolation für alle Corona-Infizierten. Später wurden daraus zehn Tage. Fünf Tage sind es aktuell. Wer dann 48 Stunden symptomfrei ist, kann danach die Isolation verlassen. Doch mehren sich die Hinweise darauf, dass das Virus noch viel länger weitergegeben werden kann. Was sagt die Forschung? Und welche Aussage liefern PCR- und Antigen-Tests dazu?

Die Botschaft auf der offiziellen Informationswebsite des Bundesgesundheitsministeriums „Zusammen gegen Corona“ ist deutlich: „Die Phase, in der sich das Virus im Körper ausbreitet und die Phase, in der ein Mensch ansteckend ist, sind bei Omikron deutlich kürzer als beispielsweise bei der Delta-Variante.“ Aus diesem Grund habe sich die Dauer von Isolation und Quarantäne verkürzt.

Fünf Tage Isolation also nur noch - das ist in vielen Ländern so. Schon im Dezember 2021 verringerte das amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) die Isolationszeit von zehn auf fünf Tage. Die Begründung dort: Sars-CoV-2 werde im frühen Krankheitsverlauf übertragen, konkret: ein bis zwei Tage vor Auftreten der Symptome und zwei bis drei Tage danach.

Nicht alle Wissenschaftler sehen das allerdings so. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Infizierte die Erkrankung bis in die zweite Woche nach Auftreten von Symptomen weitergeben können. „Es gibt keine Daten, die eine Isolation von weniger als zehn Tagen stützen“, sagt Amy Barczak, Infektionsspezialistin am Massachusetts General Hospital in Boston gegenüber der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Nature“. Ihren Untersuchungen zufolge, die bislang lediglich als Vorabpublikation der Studie erschienen sind, könnte ein Viertel der mit Omikron Infizierten auch nach acht Tagen noch infektiös sein.

Das Forscherteam um Julie Boucau, zu dem auch Barczak zählte, wollte herausfinden, wie lange es dauere, bis sich die Coronaviren zwischen dem ersten positiven und dem ersten negativen PCR-Test nicht mehr vermehren. Das Ergebnis: Bei Delta-Infizierten lagen die Werte zwischen drei und fünf Tagen und bei Omikron zwischen drei und neun Tagen.

Obwohl nicht genau bekannt ist, wie viel Lebendvirus überhaupt nötig ist, um Corona tatsächlich auf einen anderen Menschen zu übertragen, „nehmen wir diese Daten als Hinweis darauf, dass Menschen mit einer leichten Covid-19-Infektion im Durchschnitt sechs Tage und manchmal länger ansteckend sein können“, sagte Barczak gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Entscheidungen zu Isolationsempfehlungen und dem Maskentragen sollten solche Informationen unabhängig von der Variante und dem Impfstatus berücksichtigen, so die Forscherin weiter.

Was das Robert Koch-Institut (RKI) als gesichert ansieht: Die Gefahr andere anzustecken ist gerade dann besonders hoch, wenn man in der Regel selbst noch nichts von seiner Infektion weiß: vor Auftreten der ersten Symptome nämlich. Zudem lasse nach Einschätzung des RKI die Ansteckungsgefahr innerhalb von zehn Tagen nach Symptombeginn deutlich nach. [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=EB066A3DA2D508EAB73E0936BE70BB4E.internet051?nn=13490888#doc13776792bodyText1]

Die Frage nach der Infektiosität ist aber überdies weitaus komplizierter. Das Immunsystem jedes Menschen kommt unterschiedlich gut mit dem Virus zurecht. Eine Rolle spielen dabei die Corona-Variante, mit der man sich infiziert, der Immunstatus nach dem Durchleben früherer Infektionen, die Zahl von Impfungen und auch die Wahl der Impfstoffe. Auch solche Faktoren nehmen Einfluss darauf, wie schnell die körpereigene Abwehr das Virus bezwingen kann. Das wiederum habe auch Einfluss auf das Risiko andere Menschen noch anstecken zu können, sagt der Schweizer Virologe Benjamin Meyer in einem im Wissenschaftsmagazin „Nature“ erschienenen Beitrag.

In der genannten Studie testeten die Forscher per PCR-Test. Diese Tests sind jedoch so sensibel, dass sie auch dann noch positiv sein können, wenn die entsprechende Person schon längst nicht mehr ansteckend ist. Der Grund: Im Abstrich können Bruchstücke der viralen Erbinformation (Nukleinsäure) sein, die als infektiöse Überreste auch nach einiger Zeit noch in den Abstrichen vormals Covid-19-Erkrankter vorkommen. Besonders zum Ende einer Infektion hin sind sie deshalb nur eingeschränkt aussagefähig. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass positive PCR-Ergebnisse nicht mit Ansteckungsfähigkeit gleichzusetzen seien.

Hierzulande reicht derzeit in der Regel ein Antigen-Test aus, um sich nach fünf Tagen freizutesten. Diese haben es nicht auf das Virus-Erbgut abgesehen, sondern sind auf der Suche nach dem Vorkommen des Virusproteins. Da diese Proteine vom Coronavirus genau dann produziert werden, wenn es sich vermehrt, werden sie als relativ zuverlässig bezüglich der Aussage über die Infektiosität einer Person angesehen. Eindeutig sind jedoch auch Antigen-Tests nicht. Denn bei niedriger Viruslast weisen sie eine Infektion nicht immer zuverlässig nach.

Folgende Faktoren sollte man zudem im Blick haben, wenn es um das Einschätzen des Ansteckungsrisikos geht: Nach einem schweren Covid-Verlauf oder bei immungeschwächten Personen könne ein Antigen-Schnelltest weit länger als acht Tage positiv sein, darauf wies Hartmut Hengel, Leiter des Instituts für Virologie am Uniklinikum Freiburg, im Kostenpflichtiger Inhalt März in der Rheinischen Post hin. Das Robert Koch-Institut verweist darauf, dass solche Patienten „erheblich länger als zehn Tage nach Symptombeginn ansteckend sein“ können.