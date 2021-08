Neues Infektionsschutzgesetz : Lage in Krankenhäusern als neue Messlatte

Lage in Krankenhäusern als neue Messlatte

Die Lage in den Krankenhäusern ist künftig entscheidend. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Das neue Infektionsschutzgesetz schafft die bisherige Inzidenz ab. Künftig zählt die Hospitalisierung, und zwar in den Regionen. Zugleich geht die Debatte um eine 2G-Regel weiter. Wuppertal fordert dies.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat als Wegweiser in der Pandemie und Gradmesser für den Erfolg von Maßnahmen zu ihrer Eindämmung ausgedient. Schon in der kommenden Woche will die Bundesregierung eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringen.