Änderungen am Infektionsschutzgesetz : Regierungsfraktionen wollen Ausgangssperre lockern

Berlin Die Ausgangssperre soll später beginnen, Spaziergänge sollen länger möglich sein. Gleichzeitig soll der Entwurf der Bundesregierung aber auch an vielen Stellen verschärft werden.

Die Spitzen der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben sich Koalitionskreisen zufolge auf Änderungen am Infektionsschutzgesetz geeinigt. Einerseits soll die Ausgangssperre nun erst ab 22 Uhr greifen. Bis 24 Uhr soll zudem erlaubt werden, dass Einzelpersonen draußen auch etwa ohne Hund spazieren gehen dürfen. Gleichzeitig soll der Entwurf der Bundesregierung aber an verschiedenen Stellen verschärft werden, heißt es in den Koalitionskreisen am Montag.