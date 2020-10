Regierungserklärung im Bundestag : Merkel verteidigt harte Einschnitte gegen Corona

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die drastischen Maßnahmen gegen eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus als „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig“ verteidigt. In ihrer Regierungserklärung rief sie alle Bürger zu weiterer Vorsicht und Solidarität auf. Kritik kam etwa von der AfD.

„Ich will es klar sagen: Ich verstehe die Frustration, ja die Verzweiflung gerade in diesen Bereichen“, sagte sie mit Blick auf Kritik etwa aus der Gastronomie. Merkel betonte mit Blick auf die rasant steigenden Infektionszahlen: „Wir befinden uns zu Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage.“