Gerechte Medikamentenverteilung : Regierungen und Experten fordern kostenlose Corona-Impfung

Grippe-Impfung in einer Klinik in Thüringen. Symbolbild. Foto: dpa/Martin Schutt

Genf Mehr als 140 führende Regierungspolitiker und Experten aus aller Welt haben eine kostenlose Behandlung und Impfung gegen das Coronavirus für alle Menschen verlangt, sobald diese verfügbar sind.

Die Medikamente müssten in jedem Land gerecht verteilt werden, heißt es in einem Aufruf, den das Hilfsprogramm Unaids am Donnerstag in Genf veröffentlichte. Zudem müssten die Medikamente in großen Mengen und ohne Patentschutz hergestellt werden.