Impf-Quiz : Wissen Sie, woher der Begriff „Vakzin“ stammt?

Interaktiv Düsseldorf Das Thema Impfen ist in aller Munde. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über das RKI, die Stiko oder mRNA berichtet wird. Können Sie da noch die Übersicht behalten? Machen Sie den Test!

Doch wie viele Impfstoffe sind eigentlich im Moment in Deutschland zugelassen? Was ist das RKI, von dem immer wieder die Rede ist? Und gegen welche Krankheit wurde überhaupt das erste Mal ein Impfstoff entwickelt? Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz.