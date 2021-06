Nach Auflagen-Verstößen im März : Verwaltungsgerichtshof verbietet „Querdenker“-Demo in Kassel

Verwaltungsgerichtshof verbietet „Querdenker“-Demo in Kassel

Teilnehmer stehen bei einer Kundgebung im März unter dem Motto „Freie Bürger Kassel – Grundrechte und Demokratie“ auf dem Friedrichsplatz. Laut Polizei waren mehrere tausend Menschen in der Innenstadt unterwegs und missachteten bei dem nicht angemeldeten Demonstrationszug gegen Corona-Maßnahmen die Anweisungen der Behörden. Foto: dpa/Swen Pförtner

Kassel Eine für Samstag geplante Demo gegen die Corona-Einschränkungen darf in Kassel nicht stattfinden. Das bestätigte nun der Hessische Verwaltungsgerichtshof. Im März war es bei einer ähnlichen Demonstration zu Verstößen gegen Corona-Regeln gekommen.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat eine für Samstag geplante Demonstration der Gruppierung „Freie Bürger Kassel“ gegen die Corona-Einschränkungen verboten. Bei einer ähnlichen Demonstration des Veranstalters am 20. März sei das Verbot eines Demonstrationszuges missachtet worden, begründete das höchste hessische Verwaltungsgericht in Kassel am Freitag seine Entscheidung. Außerdem sei es zu umfangreichen Verstößen gegen die Auflagen zum Tragen von Masken und zum Einhalten von Mindestabständen gekommen.