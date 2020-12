Umstrittene Protestbewegung : „Querdenken“ verzichtet vorerst auf Großdemonstrationen

Stuttgart 2020 war auch das Jahr der „Querdenken“-Bewegung. Von Stuttgart aus schwappte der Protestzug ins Land, bedingt durch die Corona-Maßnahmen. Nun hat der Organisator angekündigt, in absehbarer Zeit auf Demos zu verzichten.

Die „Querdenken“-Bewegung will vorerst keine Großdemonstrationen mehr abhalten. In einer am Donnerstagabend im Internet verbreiteten Videobotschaft ruft der „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg dazu auf, das Verbot der geplanten Demonstrationen in Berlin zu akzeptieren und am 30. am 31. Dezember sowie am 1. Januar nicht in die Bundeshauptstadt zu fahren. Zugleich erklärte der Stuttgarter Unternehmer, den Winter für eine Pause nutzen zu wollen, um für den Frühling „Kräfte zu sammeln und die Vernetzung voranzutreiben“. Er empfehle auch allen anderen „Querdenken“-Ortsgruppen nur noch kleine Versammlungen im Rahmen der derzeit erlaubten Teilnehmerzahlen durchzuführen.