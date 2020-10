Auch ohne Corona-Test : Kanzleramt und einige Ministerien gewähren Ausnahmen von Quarantäne-Pflicht

Berlin Wer aus Corona-Hochburgen zurückkehrt, muss für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Manche Ministerien nutzen Sonderregelungen für ihre Mitarbeitern - selbst ohne Test. Strikte Auflagen gelten jedoch im Finanz- und Verteidigungswesen.

Das Kanzleramt und eine Reihe von Bundesministerien nutzen eine Berliner Sonderregelung, die Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten von der Quarantänepflicht befreit. Ein Test auf das Coronavirus ist in diesen Fällen nicht vorgeschrieben und wird auch nicht von jedem Haus vor der Rückkehr ins Büro verlangt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Kanzleramt und Ministerien. Die Klausel wird wie vorgesehen offenbar nur in Ausnahmefällen genutzt - allerdings beantworteten nicht alle Ministerien Fragen dazu.

Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet im Ausland waren, müssen sich nach der Rückkehr beim Gesundheitsamt melden und für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Vermeiden lässt sich diese normalerweise nur mit einem aktuellen negativen Coronavirus-Test. Die Berliner Infektionsschutzverordnung sieht zudem Ausnahmen für Piloten, Berufskraftfahrer und Kapitäne vor, die sich nur kurz in einem Risikogebiet aufgehalten haben.