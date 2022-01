Kommentar zum Kampf gegen Corona : Kürzere Quarantäne für Geimpfte,Kostenbeteiligung für Ungeimpfte

Meinung Omikron erfordert neue Regeln. Eine Verkürzung der Quarantäne-Fristen für Geimpfte ist sinnvoll - und das nicht nur für bestimmte Gruppen. Zugleich muss die Impfquote rauf. Bayern hat einen bedenkenswerten Vorschlag zur Selbstbeteiligung der Ungeimpften gemacht.

In Großbritannien , Frankreich und Österreich dominiert die Omikron-Variante. Dass Deutschland mit Verzögerung folgt, heißt nicht, dass die vorweihnachtlichen Warnungen der Experten übertrieben waren. Die Welle wird heftig werden. Doch die Verzögerung ist ein Vorteil: Sie gibt Deutschland die Chance, von anderen zu lernen. Darum ist es gut, dass Bund und Länder am Freitag über kürzere Quarantäne-Fristen sprechen.

Eine Verkürzung für geimpfte Kontaktpersonen, die selbst nicht infiziert sind, ist sinnvoll. Sonst legt nicht Omikron, sondern der Staat die Wirtschaft lahm. Eine Unterscheidung nach Berufsgruppen darf es dabei nicht geben: Wenn es medizinisch vertretbar ist, dass Kontaktpersonen nach sieben Tagen in den Alltag zurückkehren, muss dies für alle gelten. Das ist zugleich ein Anreiz, sich endlich impfen zu lassen. Großbritannien und die USA gehen weiter und verkürzen die Isolation von Infizierten ohne Symptome. Am Ende wird es so laufen, wenn Corona von der Pandemie zu Endemie geworden ist.