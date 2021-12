Resilienz : Psychotief - diese zehn Strategien helfen mental durch den Corona-Winter

Düsseldorf In Anbetracht steigender Inzidenzen und der neuen Corona-Variante Omikron machen sich bei vielen Menschen Ratlosigkeit und Erschöpfung breit: Wie kommen wir so durch den nächsten Corona-Winter? Eine Psychologin und ein Resilienz-Coach geben Rat.

Nichts ist lähmender, als das Gefühl permanent durch die Ereignisse von außen überrannt zu werden und nur wenig tun zu können. Darum ist es gut, gerade jetzt Dinge selbst in die Hand zu nehmen. „Suchen Sie sich ein Projekt und engagieren Sie sich ehrenamtlich – wie beispielsweise in der Hochwasserhilfe – oder nachbarschaftlich“, rät Petra Jagow, Diplom-Psychologin und Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Psychologen NRW. Solange man helfen kann, fühlt man sich selber stark. „Sie haben einen bedeutenden Einfluss auf Ihre Mitmenschen in Krisenzeiten“, sagt das Leibniz-Institut für Resilienzforschung.

Mit steigenden Inzidenzen spitzen sich bei manchen Menschen Sorgen und Angstgefühle zu. Der Gegenpol dazu ist das Gefühl von Sicherheit. „Machen Sie sich also klar, wovor sie Angst haben, und überlegen Sie im zweiten Schritt, was Sie für Ihre eigene Sicherheit tun können“, rät Sebastian Mauritz von der Resilienz-Akademie Göttingen. Der Sorge vor Corona lässt sich beispielsweise ein eigenes Vorsorgeprogramm in Sachen Gesundheit entgegenstellen: Wie kann man das Immunsystem stärken – beispielsweise durch eine vitaminreiche Ernährung oder regelmäßige Bewegung an der frischen Luft? Welche Vorsorgechecks stehen an? Welche Auffrischungsimpfungen sind sinnvoll? Dies kann neben den empfohlenen Corona-Impfungen vor allem für ältere oder vorerkrankte Menschen die Impfung gegen Influenza oder Pneumokokken (einem Erreger, der Lungenentzündungen verursacht) sein.