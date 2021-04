Protestaktion #einkerzen : „Ihr wollt Kerzen? Zündet sie Euch selber an“

Eine Kerze an der Fassade des Thüringer Landtags. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bodo Schackow

Düsseldorf Am Tag des Gedenkens an die Covid-19-Opfer haben Kritiker der deutschen Coronapolitik vor Rathäusern und Staatskanzleien mit Kerzen und Teelichtern protestiert. Bei Twitter kursiert der passende Hashtag: #einkerzen.

Unter dem Motto „#einkerzen Wir bringen Euch Kerzen“ hatten Initiativen auf Twitter zu der Aktion aufgerufen. Sie griffen damit einen Aufruf der Ministerpräsidenten auf, zur Erinnerung an die an Covid-19 Gestorbenen Lichter ins Fenster zu stellen.

Covid 19 ist eine Katastrophe. Aber eine die aufhaltbar wäre. Seit Monaten haben andere Länder (Taiwan, New Zealand) erfolgreich Das Virus bekämpft. Wir haben auf allen Ebenen Regierungen, die mutlos dem Sterben zusehen. Wie soll man das verzeihen können? Wie? #einkerzen

Am frühen Nachmittag waren bereits mehr als 17.000 Tweets verschickt worden. In vielen war von „Wut“ und „Trauer“ angesichts der als zu lasch empfundenen Anti-Corona-Maßnahmen der Länder die Rede. Die Initiative #NoCovid Münster twitterte: „Wow, das #Rathaus ist schon ordentlich eingekerzt, aber da geht noch was, liebe #Münsteraner:innen! Sollen die Politiker sich doch ihre Kerzen für die 80.000 Toten, die sie selbst zu verantworten, selber anzünden. Bringt ihnen die Kerzen direkt vorbei.“