Priorisierung soll aufgehoben werden : Spahn erwartet Corona-Impfungen für alle spätestens ab Juni

Berlin Alle, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, sollen bis spätestens Juni die Möglichkeit dazu bekommen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag an. Die Priorisierung soll dann demnach aufgehoben werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet spätestens für Juni eine Freigabe der Corona-Impfungen für alle Impfwilligen in Deutschland. Momentan gehe er davon aus, „dass wir im Juni die Priorisierung aufheben können“, sagte Spahn am Donnerstag im Bundesrat in Berlin. Er wäre „froh“, wenn es noch früher möglich sei, fügte Spahn hinzu.