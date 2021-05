NRW kippt die Priorisierung : Wie komme ich jetzt an einen Impftermin?

Blick in das Impfzentrum in der Merkur Spiel-Arena. (Archivfoto) Foto: dpa/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf Zum 7. Juni fällt auch in NRW die Priorisierung. Doch der Impfstoff bleibt knapp, der Ansturm groß. Die weiteren Berufsgruppen der Gruppe 3 haben nichts mehr von ihrer Einstufung. Erstmals werden auch Privatärzte einbezogen.

Auch in Nordrhein-Westfalen fällt zum 7. Juni die Priorisierung bei der Corona-Impfung. Das Land folgt damit dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Ab dem Montag sollen auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Damit stellen sich viele Fragen. Denn noch immer warten in NRW Millionen Menschen auf einen Termin. Bislang haben hier 39,1 Prozent eine Erstimpfung erhalten, nur 10,3 Prozent haben bereits den vollständigen Schutz.

Kann ich jetzt einen Termin im Impfzentrum machen? Auch im Impfzentrum wird die Priorisierung aufgehoben. Doch wann hier jeder Bürger einen Termin vereinbaren kann, ist noch offen – zumal der Impfstoff weiter knapp ist. „Wir vergeben weiterhin nur Termine an die über 70-Jährigen, die chronisch Kranken und bestimmte Berufsgruppen der Priorisierungsgruppe 3“, erklärte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV). Zu den bevorzugten Berufen gehören neben Mitarbeitern des Lebensmittelhandels auch Steuerfahnder, Richter und Staatsanwälte. Wann die Impfzentren für alle anderen Bürger geöffnet würden, werde noch besprochen, so der KV-Sprecher. Die Mai-Termine sind bereits weg, schon jetzt werden laut KV Termine für Juni und Juli vergeben.

Wie kann ich mich im Impfzentrum anmelden? Auch das steht noch nicht fest. Künftig könnte das entweder über die Buchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen gehen, die online über www.116117.de zu erreichen sind und telefonisch über 0800-116117-01 (Rheinland) und 0800-116117-02 (Westfalen). Oder direkt über die Impfzentren der kreisfreien Städte und Landkreise. Aber noch ist der Startschuss nicht gefallen. Die Finanzierung der Impfzentren ist zunächst bis September geplant.

Können sich die Menschen Impfstoffe aussuchen? Nein, das ist weiterhin nicht möglich. In den Impfzentren werden laut KV derzeit ohnehin nur mRNA-Impfstoffe vergeben (also der von Biontech oder Moderna). Wegen der längeren Beratung gäbe es mit Astrazeneca derzeit keine neuen Erstimpfungen in den Impfzentren, so der KV-Sprecher. Die Praxen erfahren von Woche zu Woche, wie viel Impfstoff ihnen von welchem Hersteller zur Verfügung steht.

Wie komme ich an einen Impftermin beim Haus- oder Facharzt? Auch für sie ist die Priorisierung bald für alle Impfstoff aufgehoben. Allerdings betonen KV wie Ministerium, dass Impfstoff weiter knapp ist. „Auch nach dem 7. Juni werden nicht alle Impfwilligen umgehend eine Impfung erhalten werden können“, betonte der Sprecher des Ministeriums. Die KV bittet die Patienten um Geduld. Viele Praxen sind noch mit dem Impfen der chronisch Kranken und über 60-Jährigen beschäftigt, viele führen Wartelisten, vielfach kann man sich für die Zeit ab Juni auch gar nicht anmelden. „Der Arzt entscheidet, wen er zuerst impft, wir kontrollieren das nicht“, so der KV-Sprecher.

Was ist mit dem großen Rest der Priorisierungsgruppe 3? Die Gruppe 3 umfasst noch viele Berufsgruppen, für die es bislang noch kein Angebot gab – etwa die Mitarbeiter aus der Pharma,-, Entsorgungs-, Energie-, Logistik- und Transportwirtschaft. Doch sie schauen nun erst einmal in die Röhre und dürften keine bevorzugte Impfung mehr erhalten. Es sei denn, das Ministerium plant Sonderaktionen für sie. Ausdrücklich erklärte der Sprecher: NRW behalte sich vor, „bestimmten Bevölkerungsgruppen ein Sonderimpfangebot zu unterbreiten“. Welche Gruppen das sind,ist aber noch offen.

Was sollen Menschen tun, die keinen Hausarzt haben? Für sie eignen sich die Impfzentren – sobald diese alle Bürger annehmen dürfen. Oder die Betroffenen fragen bei ihrem Facharzt nach. Frauen etwa, die keinen Hausarzt, aber einen Gynäkologen haben, könnten sich an diesen wenden. Auch Fachärzte sind zunehmend in die Impfkampagne einbezogen. NRW-weit wird inzwischen in über 5100 Haus- oder Facharzt-Praxen geimpft. Als neuer Patient bei einem Hausarzt anzukommen, dürfte dagegen schwer werden – viele Hausarztpraxen winken ab, sie haben genug mit ihren eigenen Patienten zu tun.

Erste Ärzte steigen bereits aus dem Impfen aus. Dürfen die das eigentlich? „Ja, die KV kann und wird keinen Arzt zwingen zu impfen“, so der KV-Sprecher. Womöglich würden manche Praxen auch nur vorübergehend das Impfen unterbrechen. Der Hausärzteverband NRW hatte von Praxen berichtet, die wegen organisatorischer Überforderung aus dem Impfen aussteigen.

Was ist mit reinen Privatärzten? Bisher waren sie vom Impfen ausgeschlossen, unter anderem weil die Impfstoff-Verteilung und die Meldewege an das Robert-Koch-Institut noch unklar waren. Ab dem 7. Juni werden aber auch sie einbezogen. Ab dann dürfen laut NRW-Gesundheitsministerium auch privatärztliche Praxen in eigener Verantwortung impfen. Es bleibt ihnen überlassen, welchen Patienten sie einen Impftermin geben.

Wann und wie startet das Impfen durch die Betriebsärzte? Ab dem 7. Juni sollen auch die Betriebsärzte loslegen können. Der Impfstoff soll den Unternehmen vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist noch offen, wie das genaue Verfahren zur Verteilung aussieht. Das werde vom Bund noch geregelt, so das NRW-Ministerium. Viele Unternehmen haben bereits Impfstraßen errichtet und warten nur auf die Vakzine.

(anh)