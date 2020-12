„Unnötige Reise“ : Prinz William und Kate wegen dreitägiger Zug-Tour in der Kritik

London Eine landesweite Zugtour von Prinz und seiner Frau Kate hat bei Behördenvertretern Unmut ausgelöst. Der walisische Gesundheitsminister Vaughan Gething etwa sagte, niemand solle in der Pandemie „unnötige Reisen“ unternehmen.

Eine landesweite Zugtour des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate ist von Behördenvertretern in Wales und Schottland wegen des Coronavirus kritisiert worden. Das Paar war am Dienstag in der Hauptstadt von Wales, Cardiff, um Weihnachtsvorfreude zu verbreiten und medizinischem Personal und anderen Angestellten für deren Einsatz während der Pandemie zu danken. Der walisische Gesundheitsminister Vaughan Gething sagte BBC Radio auf die Frage, ob die Reise nach Wales angemessen sei, er sei daran nicht besonders interessiert. Ihm sei es aber lieber, wenn niemand in der Pandemie „unnötige Reisen“ unternehme.