Pressefreheit in Corona-Krise : UN-Menschenrechtskomissarin prangert Angriffe auf Journalisten an

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat Angriffe auf die Pressefreiheit in Zeiten der Coronavirus-Pandemie angeprangert. Einige Regierungen nutzten die Pandemie als „Vorwand, um Informationen zu unterbinden und Kritik zu unterdrücken“, kritisierte Bachelet am Freitag in Genf. Freie Medien seien „immer wichtig, aber wir waren noch nie so sehr von ihnen abhängig wie während dieser Pandemie“, fügte sie hinzu.