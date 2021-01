Coronavirus-Mutation in Portugal : In Lissabon stehen Rettungswagen vor der Notaufnahme Schlange

Die Pandemie hat in Portugal dramatische Ausmaße erreicht. Rettungswagen mit Corona-Patienten standen vor den Notaufnahmen Schlange. Portugal hat die weltweit höchste Zahl an Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern.

Portugal hatte die weltweit höchste Zahl an Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen und die höchste Quote neuer Todesfälle, wie aus den von der amerikanischen Johns Hopkins University gesammelten Daten hervor ging. Die portugiesische Regierung gab der ansteckenderen, zuerst in England aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus die Schuld.