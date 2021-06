Ganzes Land Virusvariantengebiet : EU-Kommission kritisiert deutsche Reisebeschränkungen für Portugal

Menschen stehen Schlange vor den Schaltern der Fluggesellschaften Lufthansa und Swiss am Flughafen Lissabon. Foto: dpa/Paulo Mumia

Brüssel/Berlin Deutschland stuft Portugal als Risikogebiet ein. Grund dafür ist die Ausbreitung der Delta-Variante. Dafür gibt es Kritik von der EU-Kommission, die zu einem einheitlichen Vorgehen mahnt.

Die deutschen Einschränkungen für Reisen nach Portugal sind nach Ansicht der EU-Kommission nicht im Einklang mit den Absprachen unter den EU-Staaten. Ein Sprecher der Behörde betonte am Dienstag in Brüssel, dass Länder durchaus Quarantäne und Testpflicht vorschreiben können, aber Reiseverbote nicht vorgesehen seien. Mit der deutschen Einstufung Portugals als Risikogebiet gilt aber ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen.