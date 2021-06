Online-Portal zeitweise überlastet : Mehr als 140.000 digitale Impfzertifikate in Apotheken ausgestellt

Mehr als 140.000 digitale Impfzertifikate in Apotheken ausgestellt

Berlin Die Online-Suche nach Apotheken, die den digitalen Impfnachweis ausstellen, war am Montagvormittag phasenweise nicht erreichbar. Apothekerverbände hatten im Vorfeld bereits um Geduld gebeten.

Die Ausstellung von digitalen Impfnachweisen in Apotheken ist dem Deutschen Apothekerverband (DAV) zufolge erfolgreich gestartet. Bis 11 Uhr seien bereits 140.000 Zertifikate ausgestellt worden, sagte der DAV-Vorsitzende Thomas Dittrich am Montag. Mehr als 13.000 Apotheken böten die Leistung an, das seien mehr als zwei Drittel aller Apotheken.