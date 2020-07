Corona-Schutz : Polizei kann auf Daten von Restaurantbesuchern zugreifen

Ein Zettel zur Gäste-Registrierung in einem Restaurant im schleswig-holsteinischen Nortorf. Foto: dpa/Carsten Rehder

Berlin Der Gaststättenverband sieht eine wachsende Verunsicherung, weil in Hamburg und München die Polizei die Gästedaten bereits zur Strafverfolgung nutzte. Schnellstmöglich müsse die Verwendung der vorgeschriebenen Kontaktangaben geklärt werden.

Die in der Corona-Krise vorgeschriebene Erhebung von Kontaktdaten bei Restaurant-Besuchern ist ins Zwielicht geraten. Die Gaststätten weisen zwar darauf hin, dass die persönlichen Angaben nur im Falle von Covid-19-Infektionen von Gesundheitsämtern verwendet werden, um gefährdete Personen identifizieren und warnen zu können. Doch nachdem der Gaststättenverband Dehoga von Fällen in Hamburg und München erfuhr, bei denen die Polizei die Angaben für die Strafverfolgung nutzte, wächst die Verunsicherung. „Das ist hochgradig sensibel“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges unserer Redaktion. Sie sieht vor allem die Landesregierungen in der Pflicht. „Da muss dringend für Klarheit gesorgt werden“, forderte Hartges.