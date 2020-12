Knapp 60 Corona-Verstöße : Polizei-Hundertschaft löst Gottesdienst in Essen auf

Polizei-Hundertschaft löst Gottesdienst in Essen auf

Essen In Essen musste die Polizei zu einem Gottesdienst der Pfingstgemeinde ausrücken. Die Bilanz: 57 Anzeigen und zwei Festnahmen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.

Lautstarker Gesang einer christlichen Kirchengemeinde hat in Essen die Polizei mit einer Hundertschaft auf den Plan gerufen und zu knapp 60 Anzeigen vor allem wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung geführt. Zwei Männer wurden festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich am Sonntag Anwohner über den - wegen Corona verbotenen - Gesang der Pfingstgemeinde beschwert. „Im Gebäude trafen die Beamten auf 57 Erwachsene sowie 25 Kinder“, so die Polizei. Es sei kein Mindestabstand eingehalten und nur wenige Schutzmasken seien getragen worden. Eine Anwesenheitsliste habe es auch nicht gegeben.