Corona-Ausbruch bei Tönnies : Polizei Gütersloh fordert Eltern auf, Versammlungen anzumelden

Rheda-Wiedenbrück Dutzende Lehrer und Eltern mit ihren Kindern haben am Donnerstag vor dem privaten Tönnies-Anwesen, einem Werk des Schlachtbetriebs sowie einer Kirche in Rheda-Wiedenbrück protestiert.

Nach mehreren Demonstrationen von empörten Eltern in Rheda-Wiedenbrück hat die Polizei an die Teilnehmer appelliert, die Versammlungen anzumelden. Das teilte die Kreispolizei am Donnerstag mit. Der Kreis hatte nach einem Corona-Ausbruch unter der Belegschaft beim Schlachtbetrieb Tönnies Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen. Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) hatte von einer reinen Vorsichtsmaßnahme gesprochen. Die Polizei sei bei einer ordnungsgemäßen Anmeldung verpflichtet, eine Versammlung oder Demonstration auch zu schützen, hieß es in der Mitteilung. Allerdings seien die Einschränkungen der Corona-Schutzverordnung zu beachten. Wer eine Versammlung nicht anmelde, müsse mit einer Anzeige rechnen.