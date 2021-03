Polizei ermittelt nach Video : AfD-Mitglied vergleicht Corona-Impfstoff mit Zyklon B in ehemaligem KZ

AfD-Mitglied vergleicht Corona-Impfstoff mit Zyklon B in ehemaligem KZ

Wien Der Mann aus Bayern hatte nach Polizeiangaben in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Österreich ein Video gedreht und darin die Impfstoffe von Astrazeneca und Pfizer/Biontech mit Zyklon B verglichen.

Ein AfD-Aktivist hat in der österreichischen KZ-Gedenkstätte Mauthausen Corona-Impfstoffe mit dem Giftstoff Zyklon B verglichen, der in der NS-Zeit zur Massentötung von KZ-Häftlingen eingesetzt wurde. Die österreichische Polizei habe Ermittlungen gegen das aus Bayern stammende AfD-Mitglied eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Mann um den AfD-Aktivisten Stefan Bauer.