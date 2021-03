38 Personen angetroffen : Polizei beendet Junggesellinnenabschied in Münchner Wohnung

Polizei beendet Junggesellinnenabschied in Münchner Wohnung

München Einen Junggesellinnenabschied mit 36 Frauen und zwei Männern in einer Wohnung hat die Münchner Polizei beendet. Mehrere der Frauen hätten sich beim Eintreffen der Polizei noch in der Wohnung zu verstecken versucht, dies sei aber nicht gelungen.

Zeugen alarmierten die Beamten am Freitagnachmittag wegen einer größeren Menschenansammlung in der Wohnung im Stadtteil Neuperlach, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf alle 38 Teilnehmer kommt nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein Bußgeld von je 250 Euro zu. Damit führt die private Feier zu fast zehntausend Euro Strafe.