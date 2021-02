Als Corona-Bonus : Politiker fordern Ausgleich für Feiertage am Wochenende

Berlin In diesem Jahr fallen ungewöhnlich viele Feiertage auf ein Wochenende. Politiker mehrerer Parteien machen sich nun dafür stark, dass diese Feiertage als Corona-Bonus an Werktagen nachgeholt werden dürfen.

