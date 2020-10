„Politbarometer“ : Mehrheit glaubt an guten Pandemie-Verlauf in Deutschland

Mehrheit glaubt an guten Pandemie-Verlauf in Deutschland

Passanten, die Mund-Nase-Bedeckungen tragen, gehen über die Hohe Strasse in Köln (Archivfoto). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Mainz Die Zustimmung der Bürger zu den Corona-Maßnahmen insgesamt und zu einzelnen Regelungen ist weiterhin hoch. Das geht aus dem „Politbarometer“ des ZDF hervor. Demnach glauben 81 Prozent, dass Deutschland eher gut durch die Pandemie kommen wird.

Im neuen „Politbarometer“ des ZDF gaben 54 Prozent an, dass sie die staatlichen Vorschriften für gerade richtig halten, wie der Sender am Freitag mitteilte. 87 Prozent unterstützen demnach die Ausweitung der Maskenpflicht, 86 Prozent die stärkere Beschränkung der Teilnehmerzahlen für Privatfeiern in Risikogebieten.