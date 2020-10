„Geht ihm gut“ : Polens Präsident Duda positiv auf Coronavirus getestet

Andrzej Duda, Präsident von Polen, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. (Archivbild) Foto: dpa/Valentyn Ogirenko

Warschau In Polen hat sich Präsident Andrzej Duda mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch in Polen sind die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen, die Behörden meldeten am Freitag mit mehr als 13.600 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert.

Polens Präsident Andrzej Duda ist nach offiziellen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem Präsidenten gehe es gut, teilte der Staatssekretär in der Präsidentschaftskanzlei, Blazej Spychalski, am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Polen verzeichnete zuletzt ein Rekordhoch an Neuinfektionen mit dem Coronavirus; Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte das gesamte Land am Freitag zur "roten Zone" erklärt.

(lha/afp)